Разработка дизайна и шаблона для mambo

Есть движок сайта на mambo который нас устраивает.

Периодически нам нужно делать новые сайты просто копируя движок, и делая новое наполнение.

Этим мы занимаемся сами.

Но нужен для каждого сайта новый дизайн и шаблон.

Этого мы не умеем.

Дизайн обычно нужен достаточно простой, без лишних наворотов и креатиффа.

Обычно есть уже или пример сайта на который нужно сделать похожий, или корпоративные требования.

В нашем сайте есть нестандартный компонент, из-за которого могут быть некоторые тонкости с шаблоном.

Форма работы удаленная:

Мы говорим общие требования к дизайну, потом за несколько итераций его доводим до общего удовлетворения.

Предоставляем доступ к хостингу и админке движка.

Вы его там размещаете и тестируете.

(Доступ можем дать и заранее, чтобы ознакомиться с нестандартным компонентом)

Постоплата, предоплата или авансы - обсуждаются.

Главное требование - оперативность работы.

В планах сайтов много, уже сейчас в очереди есть несколько.