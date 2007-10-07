Разработка шапки и подвала для игры

Надо сделать шапку и подвал (низ) для игрового сайта: www.bigarena.ru.

Нужно что-то наподобие http://arena.ru/ (шапку), т.е. она должна вписываться в саму игру (элементы на выбор представлены ниже, “материалы сайта”) и в ней обязательно должны присутствовать небольшие флеш элементы, как на сайте примера (птичка летит или небо движется или листва шевелиться и т.д.)

В подвал сайта можно поместить, что угодно но, чтобы он тоже гармонировал с игрой, элементы использовать, например из приложения, флеш в подвале не использовать.

Также в приложениях есть логотип, он нуждается в доработке под будущий стиль сайта, в него нужно добавить элементы из игры (к примеру перерастающий из быку i меч или вместо треугольника три переплетающих веревки или другого артефакта т.д.). В общем шрифт в логотипе верхний оставить он вписывается в игру, а все остальное преобразовать так, чтобы он составлял единое целое с шапкой.

Если вы сделаете что-то наподобие сайта http://www.dwar.ru/ то это тоже приветствуется.

Короче ограничений никаких нету, нам нужен красивый дизайн для игрового сайта большая арена.

Материалы использовать с сайта:

http://arena.ru/download/conceptart/

Логотип:

с.м. вложение

Нам нужно узнать цену и время выполнения проекта.