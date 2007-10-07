Разработка шапки и подвала для игры

Имеется работающий сайт www.unti.ru Всё устраивает кроме внешнего вида. Есть пробный вариант нового дизайна www.unti.ru/1 Нужно идею довести до ума. Можно использовать какой-нибудь движок, но лучше без него. Главное условие- быстрота загрузки страничек. Не нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать шапку и подвал (низ) для игрового сайта: www.bigarena.ru.
Нужно что-то наподобие http://arena.ru/ (шапку), т.е. она должна вписываться в саму игру (элементы на выбор представлены ниже, “материалы сайта”) и в ней обязательно должны присутствовать небольшие флеш элементы, как на сайте примера (птичка летит или небо движется или листва шевелиться и т.д.)
В подвал сайта можно поместить, что угодно но, чтобы он тоже гармонировал с игрой, элементы использовать, например из приложения, флеш в подвале не использовать.
Также в приложениях есть логотип, он нуждается в доработке под будущий стиль сайта, в него нужно добавить элементы из игры (к примеру перерастающий из быку i меч или вместо треугольника три переплетающих веревки или другого артефакта т.д.). В общем шрифт в логотипе верхний оставить он вписывается в игру, а все остальное преобразовать так, чтобы он составлял единое целое с шапкой.
Если вы сделаете что-то наподобие сайта http://www.dwar.ru/ то это тоже приветствуется.
Короче ограничений никаких нету, нам нужен красивый дизайн для игрового сайта большая арена.
Материалы использовать с сайта:
http://arena.ru/download/conceptart/
Логотип:
с.м. вложение
Нам нужно узнать цену и время выполнения проекта.
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