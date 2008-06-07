Дизайн, сайты "под ключ"

Профессиональные навыки:

Скорость, качество, разработка дизайнов сайтов, баннеров, умение рисовать от руки (мультяшный и комиксовые стили), разработка персонажей.

Есть команда разработчиков - сам лично веду проекты (программинг любой сложности) на Joomla, WordPress, Bitrix и других платформах

Опыт работы:

с 02.2003 г. по наст. время – фрилансер, сотрудничал со множеством компаний и частными лицами в России и зарубежье

02.2001 г. – 02.2003 г. – TemplateMonster (точка) com (в отделе templatetuning (точка) com)

Знание языков: украинский, русский – родные, английский – свободно.

Навыки работы с компьютером

Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Poser. На жанный момент начал изучать Z-Brush, Maya

MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express и тд), .

Личные качества: аналитическое мышление, восприимчив к аргументированной критике, ответственность, целеустремленность.