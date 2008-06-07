Профессиональные навыки:
Скорость, качество, разработка дизайнов сайтов, баннеров, умение рисовать от руки (мультяшный и комиксовые стили), разработка персонажей.
Есть команда разработчиков - сам лично веду проекты (программинг любой сложности) на Joomla, WordPress, Bitrix и других платформах
Опыт работы:
с 02.2003 г. по наст. время – фрилансер, сотрудничал со множеством компаний и частными лицами в России и зарубежье
02.2001 г. – 02.2003 г. – TemplateMonster (точка) com (в отделе templatetuning (точка) com)
Знание языков: украинский, русский – родные, английский – свободно.
Навыки работы с компьютером
Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Poser. На жанный момент начал изучать Z-Brush, Maya
MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express и тд), .
Личные качества: аналитическое мышление, восприимчив к аргументированной критике, ответственность, целеустремленность.
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