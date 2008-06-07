WuzzerDS

Александр Пышко WuzzerDS

 
43 годаУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн, сайты "под ключ"

Профессиональные навыки: 

Скорость, качество, разработка дизайнов сайтов, баннеров, умение рисовать от руки (мультяшный и комиксовые стили), разработка персонажей.

Есть команда разработчиков - сам лично веду проекты (программинг любой сложности) на Joomla, WordPress, Bitrix и других платформах

Опыт работы:

с 02.2003 г. по наст. время – фрилансер, сотрудничал со множеством компаний и частными лицами в России и зарубежье

02.2001 г. – 02.2003 г. – TemplateMonster (точка) com  (в отделе templatetuning (точка) com)

Знание языков: украинский, русский – родные, английский – свободно.

Навыки работы с компьютером

Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Poser. На жанный момент начал изучать Z-Brush, Maya

MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express и тд), .

Личные качества: аналитическое мышление,  восприимчив к аргументированной критике, ответственность, целеустремленность.

WordPressДизайн сайтаJoomla
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Отзывы заказчиков
Avenjer
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Редизайн сайта
Сделано качественно и в срок
Отлично поработали.. все быстро-четко-вовремя
Ответный отзыв
r66
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Редизайн сайта для клинингового оборудования
Положительный человек! Оставил очень хорошее впечатление о проделанной работе. Все время работы был на связи, и постоянно проявлял инициативу в совершенствование проекта. Заслужено высший балл!
Хорошо поработали - коммуникация на должном уровне.. оплата в срок
Ответный отзыв
mishaber
Михаил 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
8 баллов
15 лет назад
Изготовление шапки сайта
Сделал шапку для http://medvedya.net, мне нравится, хотя дороговато (100$)
Хороший заказчик ... проект закончили фактически молниеносто.. с оплатой проблем не было АБСОЛЮТНО - расчет произошел моментально.. советую работать с этим человеком
Ответный отзыв
imperial-game
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$300
0 баллов
16 лет назад
Разработка дизайна игровых сайтов
После работы продолжительностью около 2 недель пропал. Поэтому советую не делать предоплат.
учитывая то, что Антону было 16 лет и то, что он каждые полчаса меня дергал и спрашивал что готово, что нет.. когда попросил меня не отвлекать - он обиделся - а потом просто добавил в игнор
Ответный отзыв
mini-studio
Игоревич 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
$100
10 баллов
16 лет назад
Нужен дизайн для цветочного магазина
Очень хороший дизайнер, делает все быстро и в срок. Всегда на связи. Всем рекомендую.
Отличный и компетентый заказчик -- все фиксы говорил четко и ясно -- оплату произвел сразу после утверждения дизайна -- поэтому проект закончили быстро и к обоюдной радости -- рекомендую к сотрудничеству..
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
9 отзывов(-1)
$10/час
от $150от 1 дня
#367
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $250от 2 дней
#1435