Разработка дизайна для Центра света "Палантир"

$250
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок139 просмотров
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Целью разработки является создание дизайна для сайта магазина по продаже люстр и светильников «Центр света «Палантир».

На данный момент у магазина есть сайт ( www.palantirsvet.ru ) который совершенно не в состоянии решать поставленные перед ним задачи и способствовать достижению конечной цели.

Во вложении содержится бриф на разработку дизайна.

16 лет назад
Rerger
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$370
6 дней
Сотрудничество с Владимиром оказалось очень удачным и понравилось. Динамичная и качественная работа, внимание к срокам и пожеланиям заказчика, уровень результата работ - все это позволяет поставить Владимиру высший бал, особенно, учитывая более чем разумную стоимость. Благодарю за отличную работу.
Великолепный заказчик. Четко ставит цели и ТЗ. Понравилось работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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