Требуется дизайн сайта, вёрстка шаблона и интеграция

$500
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок274 просмотра
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• Имеется дизайн логотипа (в прикреплённом файле), который следует учитывать в дизайн концепции.

• Сайт агентства недвижимости

• Сайт реализован на CMS Bitrix Стандарт.

• Оптимально решение всего комплекса задач.

Требования

• Проживание Москва и МО.

• Опыт кроссбраузерной верстки с использованием CSS

• Опыт работы с CMS Bitrix от 2 лет, на уровне работы с классами.

• Хорошее знание CMS Bitrix от 6.5, подтверждённое результатами тестирования на http://www.bitrix.ru/learning/learning.php

• Самостоятельность

Так же есть задачи по PHP программированию для Битрикс, оптимизация и продвижение сайтов, другие задачи.

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Tel: +7 495 251-0673,

E-Mail: [email protected]

www.motoart.ru

ICQ: 170441859 (авторизация без сообщений удаляется, сразу пишите)

Дизайн сайта
16 лет назад
motoart
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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