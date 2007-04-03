Требуется игровой компонент для сайта на битриксе без лишьних заморочек что бы ставился без залезания в структуру буса на любую редакцию от стандарта. Три игрока с двух сторон, вопросы, ответы, выбор оппонента, поздравления выигравших, получение ...
Спортивный маркетинг в авто- и мотоспорте. Информационная, рекламная и техническая поддержка спорта, подготовка и сопровождение соревнований. Разработка программного обеспечения и веб-проектов для спорта, формирование отраслевого информационного пространства. Спонсоринг и реклама в спорте. Разработка учебных программ, обучение и переподготовка персонала.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется компонент голосования за фотографии для сайта на битриксе. Вместо ТЗ смотреть как работает на ловпланет ру. В настройках подключение к информационным блокам, помимо/вместо анкетных фоток. Фильтр и настраиваемые поля для фильтра, как анкетные, так ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $250
Хочется посмотреть как оно работает. Соответственно нужно на Бизнесе отладить и настроить, что бы поюзать и решить с чем его кушать. Для начала на шаблоне из комплекта, но предложения по альтернативе принимаются. Для знакомства хочется уложиться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Сам Битрикс разумеется тоже поставить, бизнес. Предложение хостинга за вами. Оплачиваю и даю доступ, ставлю ключи. Установить и отладить штатную социальную сеть и авторизацию через соцсети. Простой трёхколоночник без изысков но в приятных цветах. Для ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $250
Присматривать за сервером, решать возникающие траблы, периодически устанавливать новые копии БУСа. Цену вопроса не представляю, поэтому ориентируюсь предложение рассчитывая на адекватность. В настоящий момент всё работает не вызывая проблем, но не летает. Опыт VPS+БУС обязателен. ...Хостинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требуется PHP программист с опытом работа на CMS Bitrix •Вёрстка шаблонов на основе предоставленных дизайнов, интеграция шаблонов в систему. •Кастомизация и разработка компонент, включая комплексные компоненты и интеграцию простых компонент в системные комплексные компоненты. •Продвижение и поисковая оптимизация ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
По сути требуется воссоздать механизм http://sosedi-online.ru (МЕСТА) с некоторыми дополнениями в виде полноценного компоенента для Битрикс. Настраиваемые связи со множеством инфоблоков использующими данные, администрируемая настройка пользователя Google maps. Опыт реализации пректов на CMS Bitrix и хорошее ...Закрыт16 лет назад
- $500
• Имеется дизайн логотипа (в прикреплённом файле), который следует учитывать в дизайн концепции. • Сайт агентства недвижимости • Сайт реализован на CMS Bitrix Стандарт. • Оптимально решение всего комплекса задач. Требования • Проживание Москва и МО. • Опыт кроссбраузерной верстки с использованием CSS • Опыт работы с CMS Bitrix ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Перечень сайтов • Агентство недвижимости на редакции стандарт. • Агентство подбора персонала на редакции старт. • Компания по автоматизации предприятий на редакции стандарт • Спортивная команда на редакции бизнес Требования • Структурированные предложения по задачам. • Разделение стоимости отдельных задач с указанием сороков. • Разделение оплаты по выполненной работе и ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется PHP программист с опытом работа на CMS Bitrix • Вёрстка шаблонов на основе предоставленных дизайнов, интеграция шаблонов в систему. • Кастомизация и разработка компонент, включая комплексные компоненты и интеграцию простых компонент в системные комплексные компоненты. • Продвижение и поисковая оптимизация ...Закрыт16 лет назад
- $250
Долгосрочный контракт на работу по совместительству. Обслуживание компьютеров по принципу раз в неделю + срочные проблемы. 5-10 рабочих мест. Оплата 3000 – 5000 р./мес. Первый месяц, два начальная эксплуатация системы «1С Рарус Автосервис», базовое ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требуется веб программист с опытом разработки компонент для Битрикс. Требования • Возраст 20-30 лет. • Опыт работы с CMS Bitrix от 2 лет, на уровне работы с классами. • Хорошее знание версии 6.0 и идеологии комплексных компонент. • Проживание в Москве или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требования • Реализация в виде компонент стандартных страниц. • Требуется воссоздать полную функциональность фото мейл ру с некоторыми дополнениями. • Компоненты галереи должны иметь обширные пользовательские настройки, в т.ч. касающиеся визуализации отображения и без специальных знаний устанавливаться в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Парочка простеньких проектов, с неспешным сроком (2-3 недели) под самую простую редакцию старт. 1. Собачий питомник, на первом этапе без изысков в части доработки компонент, но с причёсыванием стандартных модулей и комплексных компонент. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Рассматриваются только коробочные решения от зарекомендовавших себя разработчиков с обширной историей внедрений и поддержкой дополнительных возможностей (каталоги, нормативы и пр.) Интеграция с 1С обязательна. Поддержка программ лояльности. Перспективное планирование работ/заказов. Традиционные для такого ПО компоненты. К ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Бизнес направление – автотехобслуживание Рабочее название – Авто доктор. Видение элементов. Лого, персонаж, автомобиль. Возможны Ваши идеи. Проработка вариантов. • Различные варианты Лого (включая поддержку прозрачной основы при печати) • Варианты сочетаний лого и персонажа • Варианты сочетания Лого, персонажа и автомобиля. • Компоновка визитки • Компоновка буклета • Компоновка каталога • Сочетание ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Система формирования (подготовки) и печати пластиковых карт на основе Bitrix (бизнес). Речь идёт не о платёжных картах, а об ID идентификационных картах. Задача делится на две части: Создание непосредственно битрикс-модуля поддерживающего соответствующие интерфейсы и обмен данными. Создание ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется загнать в модуль Обучение, тестирование на Битрикс-бизнес http://www.bitrixsoft.ru/sitemanager/features/learning.php правила дорожного движения и экзаменационные билеты. техзадания нет. Предложения и замечания вносить исходя из стандартной функциональности указанного модуля. Предложеняи по его доработке под требования контента сопровождать ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется запустить сайт на CMS Bitrix (Бизнес) • По компоновочному макету предложить и разработать дизайн (макет высылается после первичного обсуждения) • На основе утверждённого дизайн-макета сверстать Битрикс-шаблон • Установить Битрикс шаблон и настроить основные модули (20-30 страниц) • Доработать типовые модули/компоненты под текущие ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Возможность установки в CMS Bitrix любой редакции в качестве самостоятельного модуля, не требующего программной настройки. Реализация интерфейсов в виде компонент с широкими возможностями настройки Корректное взаимодействие с ядром и инфоблоками (пользователи. каталог организаций, встроенная баннерокрутилка и пр.) Функциональность ...Закрыт17 лет назад