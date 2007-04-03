motoart

Александр Крутояров motoart

 
51 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Спортивный маркетинг в авто- и мотоспорте. Информационная, рекламная и техническая поддержка спорта, подготовка и сопровождение соревнований. Разработка программного обеспечения и веб-проектов для спорта, формирование отраслевого информационного пространства. Спонсоринг и реклама в спорте. Разработка учебных программ, обучение и переподготовка персонала.

  • Игра для битрикс

    Требуется игровой компонент для сайта на битриксе без лишьних заморочек что бы ставился без залезания в структуру буса на любую редакцию от стандарта. Три игрока с двух сторон, вопросы, ответы, выбор оппонента, поздравления выигравших, получение ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Компонент фотоклик для Битрикс

    $200

    Требуется компонент голосования за фотографии для сайта на битриксе. Вместо ТЗ смотреть как работает на ловпланет ру. В настройках подключение к информационным блокам, помимо/вместо анкетных фоток. Фильтр и настраиваемые поля для фильтра, как анкетные, так ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Соцсеть на Битриксе

    $250

    Хочется посмотреть как оно работает. Соответственно нужно на Бизнесе отладить и настроить, что бы поюзать и решить с чем его кушать. Для начала на шаблоне из комплекта, но предложения по альтернативе принимаются. Для знакомства хочется уложиться ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подобрать и поставить простой шаблон на Битрикс

    $200

    Сам Битрикс разумеется тоже поставить, бизнес. Предложение хостинга за вами. Оплачиваю и даю доступ, ставлю ключи. Установить и отладить штатную социальную сеть и авторизацию через соцсети. Простой трёхколоночник без изысков но в приятных цветах. Для ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется администратор VPS мастерхост + Битрикс

    $250

    Присматривать за сервером, решать возникающие траблы, периодически устанавливать новые копии БУСа. Цену вопроса не представляю, поэтому ориентируюсь предложение рассчитывая на адекватность. В настоящий момент всё работает не вызывая проблем, но не летает. Опыт VPS+БУС обязателен. ...

    Хостинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP программист с опытом работа на CMS Bitrix

    $2500

    Требуется PHP программист с опытом работа на CMS Bitrix •Вёрстка шаблонов на основе предоставленных дизайнов, интеграция шаблонов в систему. •Кастомизация и разработка компонент, включая комплексные компоненты и интеграцию простых компонент в системные комплексные компоненты. •Продвижение и поисковая оптимизация ...

    PHPCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Компонент для Bitrix описания объектов с Google

    $1000

    По сути требуется воссоздать механизм http://sosedi-online.ru (МЕСТА) с некоторыми дополнениями в виде полноценного компоенента для Битрикс. Настраиваемые связи со множеством инфоблоков использующими данные, администрируемая настройка пользователя Google maps. Опыт реализации пректов на CMS Bitrix и хорошее ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется дизайн сайта, вёрстка шаблона и интеграция

    $500

    • Имеется дизайн логотипа (в прикреплённом файле), который следует учитывать в дизайн концепции. • Сайт агентства недвижимости • Сайт реализован на CMS Bitrix Стандарт. • Оптимально решение всего комплекса задач. Требования • Проживание Москва и МО. • Опыт кроссбраузерной верстки с использованием CSS • Опыт работы с CMS Bitrix ...

    PHPДизайн сайтаCSS
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется оптимизация и продвижение сайтов на CMS

    $500

    Перечень сайтов • Агентство недвижимости на редакции стандарт. • Агентство подбора персонала на редакции старт. • Компания по автоматизации предприятий на редакции стандарт • Спортивная команда на редакции бизнес Требования • Структурированные предложения по задачам. • Разделение стоимости отдельных задач с указанием сороков. • Разделение оплаты по выполненной работе и ...

    PHPДизайн сайта
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP программист с опытом работа на CMS Bitrix

    $1000

    Требуется PHP программист с опытом работа на CMS Bitrix • Вёрстка шаблонов на основе предоставленных дизайнов, интеграция шаблонов в систему. • Кастомизация и разработка компонент, включая комплексные компоненты и интеграцию простых компонент в системные комплексные компоненты. • Продвижение и поисковая оптимизация ...

    PHPCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется системный администратор

    $250

    Долгосрочный контракт на работу по совместительству. Обслуживание компьютеров по принципу раз в неделю + срочные проблемы. 5-10 рабочих мест. Оплата 3000 – 5000 р./мес. Первый месяц, два начальная эксплуатация системы «1С Рарус Автосервис», базовое ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Веб программист с опытом разработки компонент для Битрикс

    $2500

    Требуется веб программист с опытом разработки компонент для Битрикс. Требования • Возраст 20-30 лет. • Опыт работы с CMS Bitrix от 2 лет, на уровне работы с классами. • Хорошее знание версии 6.0 и идеологии комплексных компонент. • Проживание в Москве или ...

    CSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется разработка фотогалереи для СМS Bitrix

    $2500

    Требования • Реализация в виде компонент стандартных страниц. • Требуется воссоздать полную функциональность фото мейл ру с некоторыми дополнениями. • Компоненты галереи должны иметь обширные пользовательские настройки, в т.ч. касающиеся визуализации отображения и без специальных знаний устанавливаться в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется вёрстка шаблонов под CMS Битрикс.

    $250

    Парочка простеньких проектов, с неспешным сроком (2-3 недели) под самую простую редакцию старт. 1. Собачий питомник, на первом этапе без изысков в части доработки компонент, но с причёсыванием стандартных модулей и комплексных компонент. ...

    PHPHTMLРедизайн сайта
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • ПО для автосервиса, интеграция с CMS Bitrix

    $1000

    Рассматриваются только коробочные решения от зарекомендовавших себя разработчиков с обширной историей внедрений и поддержкой дополнительных возможностей (каталоги, нормативы и пр.) Интеграция с 1С обязательна. Поддержка программ лояльности. Перспективное планирование работ/заказов. Традиционные для такого ПО компоненты. К ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Фирменный стиль + дизайн сайта

    $500

    Бизнес направление – автотехобслуживание Рабочее название – Авто доктор. Видение элементов. Лого, персонаж, автомобиль. Возможны Ваши идеи. Проработка вариантов. • Различные варианты Лого (включая поддержку прозрачной основы при печати) • Варианты сочетаний лого и персонажа • Варианты сочетания Лого, персонажа и автомобиля. • Компоновка визитки • Компоновка буклета • Компоновка каталога • Сочетание ...

    Дизайн сайтаCSS
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • CMS + печать пластиковых карт

    $1000

    Система формирования (подготовки) и печати пластиковых карт на основе Bitrix (бизнес). Речь идёт не о платёжных картах, а об ID идентификационных картах. Задача делится на две части: Создание непосредственно битрикс-модуля поддерживающего соответствующие интерфейсы и обмен данными. Создание ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Онлайн экзамен ГИБДД и учебник по ПДД

    $250

    Требуется загнать в модуль Обучение, тестирование на Битрикс-бизнес http://www.bitrixsoft.ru/sitemanager/features/learning.php правила дорожного движения и экзаменационные билеты. техзадания нет. Предложения и замечания вносить исходя из стандартной функциональности указанного модуля. Предложеняи по его доработке под требования контента сопровождать ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Запустить сайт на CMS Bitrix (Бизнес)

    $500

    Требуется запустить сайт на CMS Bitrix (Бизнес) • По компоновочному макету предложить и разработать дизайн (макет высылается после первичного обсуждения) • На основе утверждённого дизайн-макета сверстать Битрикс-шаблон • Установить Битрикс шаблон и настроить основные модули (20-30 страниц) • Доработать типовые модули/компоненты под текущие ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннерообменаая система (самостоятельный модуль)

    $1000

    Возможность установки в CMS Bitrix любой редакции в качестве самостоятельного модуля, не требующего программной настройки. Реализация интерфейсов в виде компонент с широкими возможностями настройки Корректное взаимодействие с ядром и инфоблоками (пользователи. каталог организаций, встроенная баннерокрутилка и пр.) Функциональность ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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