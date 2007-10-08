Требуется оптимизация и продвижение сайтов на CMS

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок228 просмотров
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Перечень сайтов

• Агентство недвижимости на редакции стандарт.

• Агентство подбора персонала на редакции старт.

• Компания по автоматизации предприятий на редакции стандарт

• Спортивная команда на редакции бизнес

Требования

• Структурированные предложения по задачам.

• Разделение стоимости отдельных задач с указанием сороков.

• Разделение оплаты по выполненной работе и достигнутому результату

• Дополнительные предложения по постоянной поддержке.

• Проживание в Москве и московской области

• Оплата наличные и Яндекс деньги.

Так же есть задачи по PHP программированию для Битрикс, дизайн сайтов, вёрстка и интеграция дизайна с Битрикс.

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Tel: +7 495 251-0673,

E-Mail: [email protected]

www.motoart.ru

ICQ: 170441859 (авторизация без сообщений удаляется, сразу пишите)

16 лет назад
motoart
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад