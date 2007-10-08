Требуется раскрутить сайт Бюджет небольшой: 50$ Требуются ТОЛЬКО белые методы... т.е. на такую небольшую сумму нужно сдедать то что поможет ему в будущем... а не пропадёт сразу... Просьба в предложении написать реальные результат и сроки! При сущеественном возрастании результатов ...
Неспешно подыскивается недорогая раскрутка сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на раскрутку будет предложено 3 сайта:
(последние 2 еще не выложены, первый уже достаточно хорошо раскручивали)
Возможна оплата как фиксированная сумма в месяц, так и проценты от продаж.
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