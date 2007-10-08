Нужен эксперт в области браузерных игр

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки198 просмотров
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Нужен человек хорошо разбирающийся в браузерных играх. Точнее их создании. Нужно примерно высчитать сколько в первый месяц может принести игра с определённым сюжетом и определённой рекламой. Оплачу отзывом. Ася для контакта:403366595

16 лет назад
Sortafreel
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Консультировался с человеком по поводу онлайн игры. Очень подробно и хорошо все описал. Приятен в общении. Рекоммендую.
Оплата во время. Спасибо.