Вывод сайта в топ 20

$1200
Поисковые системы (SEO)Закрыт23 заявки392 просмотра
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Вывод сайта nvsl.ru топ 20

Тематика - переезды

Новичков просьба не беспокоить. Все очень серьезно, тема достаточно коммерческая.

Оплата строго по результатам. До 30. 000 руб в мес за 5 ключевых слов.

Ключевые слова сайта nvsl.ru для Яндекса

переезд,

квартирный переезд,

офисный переезд,

перевозка мебели

переезд офиса

Все пять не обязательно в начале, предпочтение для - офисный переезд, переезд офиса, перевозка мебели

16 лет назад
igor_d
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
alexjoy1
Андрей 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$1100
Happyginger
Гость 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
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