Продвижение игрового портала

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Что я хочу:

0) Что бы отписывались фрилансеры только с опытом, портфолио и отзывами

1) Что бы мне не стучали в асю люди не понимающие в маркетинге (я задаю вопросы по маркетингу) если мне не отвечают за то время, которое я трачу в гугле на поиск ответа я отказываюсь. Не тратьте свое и мое время

2) Что бы мне стучали в асю те кто знает что такое целевая аудитория сайта, способны провести маркетинговое исследование, поисковую оптимизацию, предложить грамотные статьи

3) Что бы мне не предлагали разместить сайт в каталогах и прочей дребедени (я и сам это сделаю за 5$)

4) Что бы ниже не писались цены 500, 1000, 10 000$. (поверьте я могу в реале найти дешевле специалиста. Любой аспирант с факультета маркетинга мне это сделает.

Уточнение:

Тут добавляю пояснение. Аспирант проведет иследование не дорого. Да продвижение слов в поисковиках может стоить дорого, если слово популярное. Тогда я хочу увидить калькуляцию. Откуда берется представленная ниже цена.