Продвижение сайта по автомобильным запчастям

Нужно раскрутить 2 сайта по 10 ключевым запросам. Сайты на тему пластиковые окна. За каждый сайт заплачу 1000 долларов. Плюс 300 долларов в месяц поддержка за каждый сайт. Заключу договор работы по поддержке сайтов на длительное ...
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Здравствуйте!
Нашей фирме необходим специалист по раскрутке и продвижению сайта в TOP 10 яндекса по ключевым запросам. Одним из важнейших условий является "белое" продвижение и удержание сайта в топе в течении долгого времени.
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