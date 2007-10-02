Здравствуйте, Открывается такси служба в москве. Сайт находится на стадии разработки. Хотелось бы уже сейчась найти человека который будет заниматься: 1)продвижением по следующим ключевым запросам: такси, заказ такси, такси аэропорт, такси в аэропорт, круглосуточное такси, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение новостного портала
В данном случае требуется увеличение посещаемости в целом.
Но не просто нагоном трафика, а поисковым трафиком (естественно что б не оказаться в бане у них)
Ориентировочная требуемая посещаемость от 1500-4000.
Сориентируйте по ценам.
Приветствуются "белые" методы
Категорично нет "черным"
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