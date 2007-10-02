Продвижение новостного портала

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок260 просмотров
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Требуется продвижение новостного портала

news.infokiev.net

В данном случае требуется увеличение посещаемости в целом.

Но не просто нагоном трафика, а поисковым трафиком (естественно что б не оказаться в бане у них)

Ориентировочная требуемая посещаемость от 1500-4000.

Сориентируйте по ценам.

Приветствуются "белые" методы

Категорично нет "черным"

16 лет назад
Bartw
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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