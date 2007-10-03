Раскрутка сайтов

Нужно раскрутить 2 сайта по 10 ключевым запросам. Сайты на тему пластиковые окна.

За каждый сайт заплачу 1000 долларов. Плюс 300 долларов в месяц поддержка за каждый сайт.

Заключу договор работы по поддержке сайтов на длительное время. Оплата строго по факту попадания в десятку поисковиков. По вопросам предоплат не беспокоить.

Готов заключить официальный договор на Ваши услуги.

Я в Москве.

По всем вопросам и предложениям пишите на е-майл: adresat777rambler.ru

Или в ICQ 391-265-727

Мой тел. в Москве (495)7460751 Олег Валерьевич