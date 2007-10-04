Поднять тиц и pr неменьше 300 и 5

Есть 21 статья с сылками (3шт. на статью 1500-2000 знаков каждая) по тематике "подарочная упаковка". Требуется максимально качественно разместить их в рунете. В предложении обязательно указывайте цену и количество сайтов с каталогами статей.
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Требуеться поднять тиц и pr необязательно профессионалы но обязательно законно накрутки непредлогать
оплата по договорённости стучите в асю 925823
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