Оптимизировать сайт

Здравствуйте! Тема такая требуется человек на длительное сотрудничество. Задача: поднять ТИЦ для 50 сайтов одновременно. Всего 5 тематик. Оплата: по факту нарастания тиц, т.е. например, оплата за каждый десяток тиц. Слушаем Ваши предложения в ICQ: 412-552-942 Или на е-мэйл: [email protected] P.S. ...