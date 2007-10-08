Раскрутка сайта в поисковых системах

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок294 просмотра
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Необходимо сделать раскрутку сайта по поисковым системам и вывести сайт на первые места в рейтингах.

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16 лет назад
krill
Россия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nagor
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$500
Предложение от данного специалиста поступило 08.10.07 в данный момент оговорённое время прошло. На сайте который должен был за это время раскручен по 10 ти словам, из которых лишь треть сложные и по ним много предложений. За это время не прибавилось ни единого посетителя. Как было около 10 ти человек. Оправдывает лишь, то, что за работу Дмитрий денег не взял. По крайней мере с момента договорённости о сотрудничестве он так ни разу мой телефон и не набрал. Зато очень попросил сделать его победителем проекта. Потому искренне советую коллегам по данному ресурсу, не обращаться к Дмитрию. Это хоть и не потеря по финансам, зато полный пролёт по времени. Которое к слову сказать у нас у всех тоже денег стоит.
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