Раскрутка сайта в поисковых системах

Предложение от данного специалиста поступило 08.10.07 в данный момент оговорённое время прошло. На сайте который должен был за это время раскручен по 10 ти словам, из которых лишь треть сложные и по ним много предложений. За это время не прибавилось ни единого посетителя. Как было около 10 ти человек. Оправдывает лишь, то, что за работу Дмитрий денег не взял. По крайней мере с момента договорённости о сотрудничестве он так ни разу мой телефон и не набрал. Зато очень попросил сделать его победителем проекта. Потому искренне советую коллегам по данному ресурсу, не обращаться к Дмитрию. Это хоть и не потеря по финансам, зато полный пролёт по времени. Которое к слову сказать у нас у всех тоже денег стоит.