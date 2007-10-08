Требуется раскрутить сайт

Бюджет небольшой: 50$

Требуются ТОЛЬКО белые методы... т.е. на такую небольшую сумму нужно сдедать то что поможет ему в будущем... а не пропадёт сразу...

Просьба в предложении написать реальные результат и сроки!

При сущеественном возрастании результатов и сроков буджет поднимается до 100$