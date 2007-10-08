Раскрутить сайт

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок274 просмотра
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Требуется раскрутить сайт

Бюджет небольшой: 50$

Требуются ТОЛЬКО белые методы... т.е. на такую небольшую сумму нужно сдедать то что поможет ему в будущем... а не пропадёт сразу...

Просьба в предложении написать реальные результат и сроки!

При сущеественном возрастании результатов и сроков буджет поднимается до 100$

16 лет назад
SamProf
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад