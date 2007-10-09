Дизайна сайта агентства по организации праздников

Конкурс на лучший дизайн сайта по организации праздников.

1. Агентство занимается организацией праздников.

2. Агентство занимается рекламно-полиграфическими услугами. весь перечень товаров работ и услуг можно посмотреть здесь: www.dibart.ru

3. Из выбранного нами дизайна некобходимо сделать управляемый сайт.

4. В дизайне сайта агентства испольузется бренд EvaDia, комипния в холдинг евадиа, и поэтому логтип EvaDia там должен обыгрываться как-то. сам логотип здесь: www.1coffee.ru

5. НА разработку дизайна выделяется сумма от 200 долларов. Верстка и запуск сайта будут необходимы, поэтому лучше чтобы это все делала какая-то устоявшаяся команда вместе.

6. писать предложения и присылать образцы дизайна на [email protected]

7/ дизайны уровня ниже среднего и от людей не понимающих что-такое дизайн не рассматриваются, реально оценивайте свои возможности!!!

Портфолио смотреть не буду, если готовы работать, дерзайте вперед, жду конкретные предложения с набросками.!