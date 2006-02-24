Конкурс на лучший дизайн сайта по организации праздников. 1. Агентство занимается организацией праздников. 2. Агентство занимается рекламно-полиграфическими услугами. весь перечень товаров работ и услуг можно посмотреть здесь: www.dibart.ru 3. Из выбранного нами дизайна некобходимо сделать управляемый сайт. 4. В ...
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- $300Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
надо сделать прикольные пригласительные для двух ресторанов на новый год. первый ресторан восточной кухни, второй ресторан еврпейской и грузинской кухни, есть их логотипы и текст. От Вас: прикольный -- веселый! дизайн. возможность оперативного вноса изменений. ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт17 лет назад
надо раскрутить сайт кофейной компании www.evadia.ruПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
требуется редизайн сайта кофейной компании www.evadia.ru Интересует стоимость дизайна, Требуется, строгий стильный, не аляповатый ) дизайн. варианты будут выбираться по итогам тендера по качеству!Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт18 лет назад