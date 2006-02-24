надо сделать прикольные пригласительные для двух ресторанов на новый год. первый ресторан восточной кухни, второй ресторан еврпейской и грузинской кухни, есть их логотипы и текст. От Вас: прикольный -- веселый! дизайн. возможность оперативного вноса изменений. ...