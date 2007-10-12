Шаблон для DLE

$100
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Нужен шаблон, работающий под управлением CMS DataLife Engine 6.0

Дизайн нужен для сайта тематики - Художественные ВУЗЫ Санкт-Петербурга.

Примерная цветовая гамма

Примерно три цвета черный (оттенки серого) светло терракотовый и белый. Все картинки должны выглядеть как карандашный рисунок или типо того. Практически все черно-белое. Кой где рыжие вставки..

П.С. дизайнерам без опыта просьба не писать.

16 лет назад
Tr0y
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад