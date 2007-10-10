Дизайн веб странички

Дизайн и вёрстка странички для компании, занимающейся cleaning’ом (мойка чистка домов и т. д.).

Вот список сайтов на данную тематику, для того чтобы понять о чём речь.

1. www.homeclean.co.uk

2. www.zenhomecleaning.com

3. www.bahousecleaning.com

4. www.homecleaningforyou.com

5. www.maidbrigade.com

Возможно два варианта, первый - главная страница и внутренняя одинаковые, только текст меняется, второй вариант - главная и внутренние страницы – разные по дизайну.