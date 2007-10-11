Дизайн сайтов

Разыскивается дизайнер, который умеет рисовать красивые сайты и другую около software продукцию (скины, коробки, логотипы и т.п.).

Заказ не еденичный, заказы появляются с завидной регулярностью.

Требования:

- Наличие в портфолио хотя бы 5 сайтов

- Хорошее знание Photoshop

- Ответственность и умение держать слово

Оплата может варьироваться в зависимости от уровня работ в портфолио. Но предварительно можно ориентироваться на сумму $120. Примерно в этом диапазоне мы готовы платить. Если сумма инетересна, то присылайте ссылки на портфолио в личными сообщениями на этом сайте.

Спасибо.