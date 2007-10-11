Темплейт для Wordpress

Нужен красивый и профессиональный дизайн для женского сайта построенного на вордпресс.

Сейчас дизайн такой - http://ona.com.ua/

Хочется что-то в таком стиле http://webmilk.ru/.

Чтобы сайт выглядел не как стандартный блог на бесплатном темплейте, а более менее серьезный интернет-журнал.

Обязательно должен присутсвовать логотип и какой-то визуальный элемент, указывающий на то, что посетитель находится на женском сайте.

Так же понадобиться дизайн футбольного блога, но это после ona.com.ua.