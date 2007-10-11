Дизайн сайта дистрибьютора Парфюмерии в регионе

Необходимо переделать стандартный дизайн Sci из дистрибутива Shop-Script. Имеется компьютерный магазин, у которого есть свой логотип (логотип вышлю, а так же на всякий случай фотографии самого магазина, вывесок и табличек в нем). Необходимо привести стандартный ...