Нужен дизайн сайта

Направление деятельности: Окна (пластиковые,деревянные,алюминиевые), двери(металл,аллюминий). На сайте будут присутствовать разделы: форум, интернет-магазин, общение с менеджерами, фотогалерея. Предпочтительный стиль: web2 или aqua. Возможно,что то другое.Нужен качественный дизайн! Предпочитаю увидеть макет в jpg, после одобрения и доработки приобрести в psd.Текущий сайт: www.breze.ru, хочется новое, красивое на новом имени.Проект будет называться "Окна России"

Спасибо за Ваши отзывы.

icq:425-469-431