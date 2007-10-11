Настройка блога на Wordpress

$40
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить wordpress 2.3 - руссифицировать, сделать дизайн, оптимизировать по ключевикам, настроить до идеального состояния, после которого останется только заниматься контентом..

WordPress
16 лет назад
Varsosnill
NaN летНорвегия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
boomer1311
Павел 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$80
1 день
  • Похожие заказы

  • Выполнение мелкой работы

    Нужен дизайнер который ИМЕЕТ!!! желание в свободное время выполнять несложные работы по графике: нарисовать карту проезда; Поправить шапку в дизайне; Нарисовать баннерок; гдето подправить картинку; тоесть работа не для Сильных профи, оплата по выполнению работы. Оставлть свои предложения ниже, в ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Развлекательный сайт

    $400

    Дизайн сайта который содержит следующие разделы: - почта - знакомства - гороскоп - программа - погода - мобильный контент - лента новостей

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Темплейт для Wordpress

    $100

    Нужен красивый и профессиональный дизайн для женского сайта построенного на вордпресс. Сейчас дизайн такой - http://ona.com.ua/ Хочется что-то в таком стиле http://webmilk.ru/. Чтобы сайт выглядел не как стандартный блог на бесплатном темплейте, а более менее серьезный интернет-журнал. Обязательно ...

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $250

    Направление деятельности: Окна (пластиковые,деревянные,алюминиевые), двери(металл,аллюминий). На сайте будут присутствовать разделы: форум, интернет-магазин, общение с менеджерами, фотогалерея. Предпочтительный стиль: web2 или aqua. Возможно,что то другое.Нужен качественный дизайн! Предпочитаю увидеть макет в jpg, после одобрения и доработки ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта дистрибьютора Парфюмерии в регионе

    $150

    Требуется разработать несколько вариантов (2-3) дизайна сайта компании занимающейся дистрибьюцией парфюмерии в регионе. Структура сайта: - Общая информация о компании - Контакты - Новости - Прайслист

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайтов

    $120

    Разыскивается дизайнер, который умеет рисовать красивые сайты и другую около software продукцию (скины, коробки, логотипы и т.п.). Заказ не еденичный, заказы появляются с завидной регулярностью. Требования: - Наличие в портфолио хотя бы 5 сайтов - Хорошее знание ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Нужно создать дизайн для интернет магазина аудио-видео, бытовой, компьютерной техники. и тд.. Основной цвет красный, можно с применением флеша. Надо ЛУЧШЕчем :city.com.ua , foxtrot.com.ua Готовый дизайн нужен до 15-ого числа этого месяца. Бюджет не оприделен, желательно кандидаты ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн, шаблон под Joomla

    Итак. Нужен шаблон JOOMLA с дизайном для крупного (по структуре) сайта. Логотип имеется и его нужно в дизайн вставить. Условие: Скриншот дизайна сайта размещать в Вашем портфолио нельзя.

    Joomla
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн веб странички

    $100

    Дизайн и вёрстка странички для компании, занимающейся cleaning’ом (мойка чистка домов и т. д.). Вот список сайтов на данную тематику, для того чтобы понять о чём речь. 1. www.homeclean.co.uk 2. www.zenhomecleaning.com 3. ...

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Коррекция типового дизайна Shop-script

    Необходимо переделать стандартный дизайн Sci из дистрибутива Shop-Script. Имеется компьютерный магазин, у которого есть свой логотип (логотип вышлю, а так же на всякий случай фотографии самого магазина, вывесок и табличек в нем). Необходимо привести стандартный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад