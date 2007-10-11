Настройка блога на Wordpress

Нужен красивый и профессиональный дизайн для женского сайта построенного на вордпресс. Сейчас дизайн такой - http://ona.com.ua/ Хочется что-то в таком стиле http://webmilk.ru/. Чтобы сайт выглядел не как стандартный блог на бесплатном темплейте, а более менее серьезный интернет-журнал. Обязательно ...