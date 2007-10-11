Выполнение мелкой работы

Нужен дизайнер который ИМЕЕТ!!! желание в свободное время выполнять несложные работы по графике:

нарисовать карту проезда;

Поправить шапку в дизайне;

Нарисовать баннерок;

гдето подправить картинку;

тоесть работа не для Сильных профи, оплата по выполнению работы.

Оставлть свои предложения ниже, в личку и на почту можно даже не писать, читать не буду.