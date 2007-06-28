Необходимо сделать дизайн шапки сайта о телевизионном сериале. Возможно это кадры из фильма, фото актеров набранные в какой то блок с названием сериала сверху. Просьба писать в icq 565755825. Оплата вебмани или наличными в Москве.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Продвижение сайта в топ 10 по поисковым фразам: металлическая мебель продажа сейфов Сайт существующий более 3 лет, просьба писать срок вывода и цену отдельно за каждую фразу.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо нанести логотип на фотографию толстовки, покрасить в черный цвет, сделать на животе карман на молнии и 2 вариант 2 боковых кармана на молнии. Оплата через аппарат вебмани. Ася 315302267 P.S. Иожно использовать ...Завершен16 лет назад
Дизайн сайта доставки обедов. Нужен только макет главной страницы, и соответственно макет других страниц (оринтировочно 2). Сайт будет представлять из себя интернет магазин примерно как tanuki.ru верхнее и левое меню такое же, дизайн естественно ...Завершен16 лет назад
Необходима программа для сайта по подбору одежду, в виде конструктора одежды. Суть программы, чтобы одевать манекен женщины и мужчины в разные модели одежды из представленных видов (необходимо продумать формат одежды или эскизов которые должны быть , ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо поработать с фотографиями: где то убрать фон, почистить и в таком ключе, чтобы сделать более красочными для размещения на сайте. Фотографий примерно 20 штук.Завершен16 лет назад
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Необходимо раскрасить фото в синем и серебристом цвете без особых изысков срочно. в течение часа. 10 картинок . 315302267 Отдам работу первому)))Завершен16 лет назад
Требуется создание базы эскизов моделей промоодежды разово,примерно можно посмотреть тут (http://www.nikolplus.ru/index.php?/nikolplus/katalog/platya/) плюс регулярная разовая работа по эскизам моделей в разных цветах и с логотипом заказчика. Предпочтение девушкам имеющим опыт работы с одеждой и развитое чувство ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется создать только дизайн сайта корпоративной одежды. Он должен быть одновременно оригинальным, но не вызывающим. Примерное предпочтение в таком стиле http://www.leela.ru/, но не обязательно так. Предпочтение будет тому кто предложит примерную идею, хотя бы на ...Завершен17 лет назад
Необходимо продвижение сайта ателье по ключевым слова: ателье, меховое ателье, пошив одежды, ремонт одежды, ателье москва , портниха, трикотажное ателье, ремонт обуви. Есть сайт на народе даже как то был по паре фраз в топ5 ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Дизайн сайта в фотошопе в формате psd не объединяя слои чтобы с ними можно было работать, разрешение 1280 х 1024 по образцу иностранного сайта (предоставлю) Требуется сделать быстро в течение 1-2 дней пишите стоимость и icq ...Завершен17 лет назад
Требуется создать и наложить дизайн на Битрикс пакет старт, дизайн сайта могу предоставить в виде картинки. Нужен строго человек имеющий опыт такой интеграции в Битрикс и имеющий портфолио таких проектов. Полное техзадание могу предоставить по ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Главная страница сайта наподобие apple.com youtube.com требуется лишь дизайн главной страницы. оплата в москве или переводомДизайн сайтов46 заявокЗакрыт17 лет назад