Выбрал его потому что одним из первых постучался в асю, как я просил в заявке и дал портфолио, в котором мне понравилась его работа - она соответствовала примерно моей задумке. При общение никаких лишних и ненужных вопросов, как это обычно бывает, когда выходит проект и пишут много исполнителей. Эскиз идеи сделал своеобразно и мне сначала не понравилось, но решил подождать и в итоге уже дальше увидел именно то что нужно. Все мои замечания полностью учитывались. Немного рассеян, но думаю это вследствие загруженности. Абсолютно не алчен и порядочен, так что полностью рекомендую.