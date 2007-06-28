luckymsk

Руслан Агеев luckymsk

 
48 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн шапки сайта

    Необходимо сделать дизайн шапки сайта о телевизионном сериале. Возможно это кадры из фильма, фото актеров набранные в какой то блок с названием сериала сверху. Просьба писать в icq 565755825. Оплата вебмани или наличными в Москве.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    Продвижение сайта в топ 10 по поисковым фразам: металлическая мебель продажа сейфов Сайт существующий более 3 лет, просьба писать срок вывода и цену отдельно за каждую фразу.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поработать с фото

    Необходимо нанести логотип на фотографию толстовки, покрасить в черный цвет, сделать на животе карман на молнии и 2 вариант 2 боковых кармана на молнии. Оплата через аппарат вебмани. Ася 315302267 P.S. Иожно использовать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта доставки обедов

    Дизайн сайта доставки обедов. Нужен только макет главной страницы, и соответственно макет других страниц (оринтировочно 2). Сайт будет представлять из себя интернет магазин примерно как tanuki.ru верхнее и левое меню такое же, дизайн естественно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа для сайта

    Необходима программа для сайта по подбору одежду, в виде конструктора одежды. Суть программы, чтобы одевать манекен женщины и мужчины в разные модели одежды из представленных видов (необходимо продумать формат одежды или эскизов которые должны быть , ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фото

    Необходимо поработать с фотографиями: где то убрать фон, почистить и в таком ключе, чтобы сделать более красочными для размещения на сайте. Фотографий примерно 20 штук.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ракрасить фото

    $10

    Необходимо раскрасить фото в синем и серебристом цвете без особых изысков срочно. в течение часа. 10 картинок . 315302267 Отдам работу первому)))

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Эскизы моделей одежды

    Требуется создание базы эскизов моделей промоодежды разово,примерно можно посмотреть тут (http://www.nikolplus.ru/index.php?/nikolplus/katalog/platya/) плюс регулярная разовая работа по эскизам моделей в разных цветах и с логотипом заказчика. Предпочтение девушкам имеющим опыт работы с одеждой и развитое чувство ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется создать только дизайн сайта корпоративной одежды. Он должен быть одновременно оригинальным, но не вызывающим. Примерное предпочтение в таком стиле http://www.leela.ru/, но не обязательно так. Предпочтение будет тому кто предложит примерную идею, хотя бы на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо продвижение сайта ателье по ключевым слова: ателье, меховое ателье, пошив одежды, ремонт одежды, ателье москва , портниха, трикотажное ателье, ремонт обуви. Есть сайт на народе даже как то был по паре фраз в топ5 ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    Дизайн сайта в фотошопе в формате psd не объединяя слои чтобы с ними можно было работать, разрешение 1280 х 1024 по образцу иностранного сайта (предоставлю) Требуется сделать быстро в течение 1-2 дней пишите стоимость и icq ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание сайта на основе Bitrix

    Требуется создать и наложить дизайн на Битрикс пакет старт, дизайн сайта могу предоставить в виде картинки. Нужен строго человек имеющий опыт такой интеграции в Битрикс и имеющий портфолио таких проектов. Полное техзадание могу предоставить по ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ajandar
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
$30
10 баллов
8 лет назад
Поработать с фото
Все хорошо
Все ок быстро и то что нужно.
Ответный отзыв
SergeySedoy
Сергей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Дизайн шапки сайта
Очень приятный в общении и интересный заказчик. Хорошо описал желаемый результат и дал примеры, благодаря чему я хорошо его понял. По ходу работы все поправки вносил ненавязчиво, но четко, обсуждать работу было действительно уютню. Умеет оценить и ценит труд исполнителя. Платит всё и в обговоренные сроки, а если работа нравится и выполнена как надо, то выплачивает премию за старание и хороший результат. Работать над проектом понравилось.
Выбрал его потому что одним из первых постучался в асю, как я просил в заявке и дал портфолио, в котором мне понравилась его работа - она соответствовала примерно моей задумке. При общение никаких лишних и ненужных вопросов, как это обычно бывает, когда выходит проект и пишут много исполнителей. Эскиз идеи сделал своеобразно и мне сначала не понравилось, но решил подождать и в итоге уже дальше увидел именно то что нужно. Все мои замечания полностью учитывались. Немного рассеян, но думаю это вследствие загруженности. Абсолютно не алчен и порядочен, так что полностью рекомендую.
Ответный отзыв
_az_
36 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта доставки обедов
Адекватный заказчик. Четкие описания, знает, что хочет. Оплата за работу в срок и без задержек. Очень рад сотрудничать дальше.
Все понравилось с первого раза, сделанно предельно быстро, пожелания по дополнениям тоже выполненны, так что даю 2 проект.
Ответный отзыв
PHOTOSHOP
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Фото
Очень приятный в общении, граммотный заказчик, знает, чего хочет, четкое задание, быстрая связь. Фрилансеры, можете доверять на 100%.
Понравилось портфолио и то как она потом обработало фото не отличалось от того , что видел, даже представила в нескольких вариантах, внесла изменения и дополнения по моему желанию, к сожаленью нет icq, но делает на совесть , рекомендую.
Ответный отзыв
MasterDyn
Юрий 
63 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
$19
10 баллов
16 лет назад
Ракрасить фото
Приятный заказчик... Конкретный и серьезный. Рад сотрудничеству.
Все быстро и так как надо.
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