Веб-дизайн сайтов, LP лендинг пейджи, баннеры для сайтов и интернет-магазинов, e-mail-рассылки, UIX (GUI) дизайн, логотипы, фирменный стиль, полиграфи
Веб-дизайн: страницы сайтов, LP (лендинг пейдж), баннеры для слайдеров, для интернет-магазинов, e-mail-рассылки, UIX (GUI) дизайн интерфейсов и мобильных приложений, логотипы, фирменный стиль, полиграфия: листовки, флаеры, буклеты.
Почасовая стоимость - 600 р./час. (за исключением разработки логотипов и фирменного стиля).
LP (лендинг пейдж) - от 4000 р. до 28000 р.
Главная страница сайта - от 5000 до 15000 р., внутренняя страница - от 3000 до 5000 р.
E-mail рассылка - от 4000 р. до 10000 р.
Баннеры для сайтов от 1800 р. до 2800 р.
Логотип - 100-250$
Фирменный стиль от 8000 до 12000 р.
Остальное рассчитывается по почасовому тарифу.
E-mail: [email protected]
Skype: sendzhak
Whatsapp: +7 916 0435969
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
16 лет назад
Получил то, что хотел видеть , притом что видение не имело точного определения, в связи с чем девушка поняла то, что надо и сделала как мне было нужно. В ходе разработки возникали моменты изменений, без проблем переделала. Очень доволен работой и деталями. Работа стоит тех денег и времени что потребовалось.
Ответный отзыв
Идеальный заказчик. Была и предоплата. Знает что хочет. Какие сайты ему нравятся в оформлении тоже указал.