Получил то, что хотел видеть , притом что видение не имело точного определения, в связи с чем девушка поняла то, что надо и сделала как мне было нужно. В ходе разработки возникали моменты изменений, без проблем переделала. Очень доволен работой и деталями. Работа стоит тех денег и времени что потребовалось.