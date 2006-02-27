vlad-1-3

Гость vlad-1-3

 
53 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна сайта транспортной компании

    Требуется разработать макеты первой и внутренней страниц в стилистике http://www.steveco.fi. Это не должно быть копирование существующего сайта. Необходимо разработать новый дизайн, в котором сохранилась бы визуальная преемственность с вышеуказанным сайтом. Дизайн должен быть оригинальным, лаконичным ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта транспортной компании

    Нужен дизайн сайта (без верстки) для транспортной компании, занимающейся железнодорожными и мультимодальными перевозками. Необходимо разработать макет первой и внутренней страниц. Дизайн должен быть оригинальным, лаконичным и запоминающимся. Графика и фотографии из клипартов, стандартный и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта транспортной компании

    $150

    Нужен стильный и лаконичный дизайн сайта для транспортной компании, занимающейся железнодорожными перевозками. Причем необходим только макет в .psd, без верстки. Направление деятельности фирмы – организация перевозок грузов железнодорожным транспортом, содействие в организации таможенного оформления транзитных грузов, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    18 лет назад