Требуется разработать макеты первой и внутренней страниц в стилистике http://www.steveco.fi. Это не должно быть копирование существующего сайта. Необходимо разработать новый дизайн, в котором сохранилась бы визуальная преемственность с вышеуказанным сайтом. Дизайн должен быть оригинальным, лаконичным ...