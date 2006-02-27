Требуется разработать макеты первой и внутренней страниц в стилистике http://www.steveco.fi. Это не должно быть копирование существующего сайта. Необходимо разработать новый дизайн, в котором сохранилась бы визуальная преемственность с вышеуказанным сайтом. Дизайн должен быть оригинальным, лаконичным ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайн сайта (без верстки) для транспортной компании, занимающейся железнодорожными и мультимодальными перевозками. Необходимо разработать макет первой и внутренней страниц. Дизайн должен быть оригинальным, лаконичным и запоминающимся. Графика и фотографии из клипартов, стандартный и ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Нужен стильный и лаконичный дизайн сайта для транспортной компании, занимающейся железнодорожными перевозками. Причем необходим только макет в .psd, без верстки. Направление деятельности фирмы – организация перевозок грузов железнодорожным транспортом, содействие в организации таможенного оформления транзитных грузов, ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт18 лет назад