tkaty

Екатерина tkaty

 
38 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

[email protected]

требуется помощь: youhelp.org.ua

Портфолио:

http://siteburo.com.ua

http://cms.kaktus.kiev.ua

http://kaktus.kiev.ua

сайты-визитки

www.dvk.net.ua ланд-дизайн

master-clean.com.ua клининговая компания

silouette.com.ua салон мод

galinarestaurant.kiev.ua ресторан "Галина"

nstyl.com.ua ландшафтный дизайн

lepestkiroz.com.ua агентство нянь

fkpi.kiev.ua курсы иностр. яз.

divertisment.kiev.ua детский ансамбль классического танца

puschaclinic.kiev.ua санаторий-экспресс

сайты-каталоги

tessa.com.ua строй-оборудование

interstylebride.com.ua салон свадебных и вечерних платьев

landcatalog.com.ua ландшафтная индустрия

bre.com.ua Болгарская недвижимость

reklama.kaktus.kiev.ua рекламная индустрия

tehnik.co.ua каталог строй-оборудования

vorota.co.ua каталог ворот

mebelvsad.com.ua садовая мебель - каталог

istra.in.ua оборудование для отелей

lancelot.net.ua профессиональная посуда

transport-kiev.com.ua прокат автомобиля с водителем в Киеве

сайты-архивы статей, фото

exclusive.in.ua организация праздников

interstylebride.com.ua салон свадебных и вечерних платьев

www.artdecor.com.ua картинная галерея

www.pshechenko.com модельер

pioner.ua магазин оборудования для работ на высоте

youhelp.org.ua каталог благотворительных проектов

simcha.kiev.ua школа г. Киева

albena.com.ua путешествия в Болгарию

banksinfo.kiev.ua банковский справочник и журнал "Банкиръ"

korostenjewcemetery.com имена похороненных на еврейском кладбище в г. Коростень

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
NewLine
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
год назад
Редизайн сайта строительного оборудования
Хорошая заказчица!
Спасибо за оперативно сделанную работу. Уловили дух проекта. Исполнили профессионально.
Ответный отзыв
YaJurka
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Садовая мебель - редизайн сайта
Сработались мы отлично. Позже было еще несколько проектов совместных. Рекомендую Екатерину, как порядочного работодателя.
Большое спасибо за работу!
Ответный отзыв
BS
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Зимний дизайн для готового сайта турфирмы
ok
Необходимо было сайт "одеть" в зимний дизайн http://albena.com.ua , не нарушив при этом общий стиль. Работа выполнена в полном соответствии с пожеланиями заказчика Спасибо.
Ответный отзыв
Smile14
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
7 баллов
8 лет назад
Дизайн вывески-афиши
Работали давно, отзыв пишу только сейчас т.к. требует сайт. Работа несложная, оплата небольшая, подойдет для начинающих.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
dv_belyaev
Дмитрий 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Сформировать бланк и рассчитать сумму страховки
+
Оперативно, профессионально! Дима, спасибо за работу!
Ответный отзыв