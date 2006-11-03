Dennis_ua

Гость Dennis_ua

 
41 год
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание и озвучивание обучающих роликов

    Требуется удаленный специалист для создания и озвучивания обучающих роликов по работе с ПО. Обязательно должен быть опыт создания таких видео, навыки работы с соответствующим ПО. К роликам необходим закадровый текст, хорошего качества, без шумов и ...

    Презентации16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта (тема: банк, инвестиции, финансы)

    Требуется дизайнер с портфолио (обязательно предоставить ссылки) для создания дизайна для сайта: 1. Разработка концепции в соответствии с требованиями заказчика; 2. Разработка нескольких макетов шаблонов главной страницы сайта; 3. ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash-открытка на Н.Г. и Д.Р.

    Требуется дизайнер для создания Flash-открыток на новогоднюю тему с поздравлением и открытки(ок) на День рождения. Открытки должны представлять собой анимированный мини-ролик, стандартный для такого рода открыток. Желательно, чтобы это был рисованный ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Крупный серьезный портал

    Цель: создание портала финансовой направлености. Есть CMS C-Gator (документация на сайте: www.c-gator.ru), на основе которой и будет строится портал. Для портала будет выделен отдельный сервер. Сервер будет на Windows-системе и ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Техзадание + последующая разработка

    Необходима разработка технического задания для вебсайта с последующей реализацией проекта. Вкратце о проекте: это информационно-аналитический портал с: - онлайн новостями - бесплатным почтовым сервером - подписка на рассылку на новости и ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Срочный дизайн/редизайн вебсайта

    $500

    Необходим: срочный дизайн или редизайн сайта с подбором палитры, созданием баннеров, кратинок, меню. Требования: опытный дизайнер со своим портфолио. Имеется: статичный корпоративный сайт с недоработанным дизайном на "движке" cgator. Результат: шаблон главной; ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    19 лет назад