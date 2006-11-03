Требуется удаленный специалист для создания и озвучивания обучающих роликов по работе с ПО. Обязательно должен быть опыт создания таких видео, навыки работы с соответствующим ПО. К роликам необходим закадровый текст, хорошего качества, без шумов и ...
- Презентации16 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется дизайнер с портфолио (обязательно предоставить ссылки) для создания дизайна для сайта: 1. Разработка концепции в соответствии с требованиями заказчика; 2. Разработка нескольких макетов шаблонов главной страницы сайта; 3. ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется дизайнер для создания Flash-открыток на новогоднюю тему с поздравлением и открытки(ок) на День рождения. Открытки должны представлять собой анимированный мини-ролик, стандартный для такого рода открыток. Желательно, чтобы это был рисованный ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим опытный специалист для рерайтинга текста сайта. Сайт порядка 30 страниц. Расчеты в WebMoney. Все подробности по личке.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт18 лет назад
Цель: создание портала финансовой направлености. Есть CMS C-Gator (документация на сайте: www.c-gator.ru), на основе которой и будет строится портал. Для портала будет выделен отдельный сервер. Сервер будет на Windows-системе и ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходима разработка технического задания для вебсайта с последующей реализацией проекта. Вкратце о проекте: это информационно-аналитический портал с: - онлайн новостями - бесплатным почтовым сервером - подписка на рассылку на новости и ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Необходим: срочный дизайн или редизайн сайта с подбором палитры, созданием баннеров, кратинок, меню. Требования: опытный дизайнер со своим портфолио. Имеется: статичный корпоративный сайт с недоработанным дизайном на "движке" cgator. Результат: шаблон главной; ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт19 лет назад