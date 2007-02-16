Дизайнер не сказать чтобы плохой. Верстает, но пришлось 80% за ним переделывать. После аванса сильно охладел к работе, почти ничего не делал, а только обещал. В конце концов пропал совсем. В результате потеряны деньги и самое главное время! Не рекомендую для серьезной работы.