Создание сайтов. Дизайн наружной рекламы, полиграфической продукции. Разработка логотипов.
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Портфолио
- Банер 3х6161 просмотр
- Банер 3х6158 просмотров
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- Вывеска и штендер137 просмотров
- Банер 3х6136 просмотров
- Банер 4х12126 просмотров
- Банер 3х6161 просмотр
- Банер 3х6135 просмотров
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- Банер 4х12129 просмотров
- Банер 3х6130 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
16 лет назад
Отличный результат. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с грамотным человеком ,который знает чего хочет.
$200
0 баллов
17 лет назад
Дизайнер не сказать чтобы плохой. Верстает, но пришлось 80% за ним переделывать. После аванса сильно охладел к работе, почти ничего не делал, а только обещал. В конце концов пропал совсем. В результате потеряны деньги и самое главное время! Не рекомендую для серьезной работы.
Ответный отзыв
:) Работать с таким заказчиком тяжело ,но можно, ТЗ меняется постоянно в процессе работы. Если есть куча свободного времени ,которое не жалко потратить на бесполезные телодвижения, то рекомендую. Платит вовремя без проблем.
$200
10 баллов
17 лет назад
Все сделано быстро, качеством остался доволен. Оперативно реагировал на комментарии. В след раз обращусь опять к нему.Рекамендую
Ответный отзыв
Приятно работать, грамотно предоставленное ТЗ, по оплате все замечательно, буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Дизайн сайтов
3 отзыва(-1)
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 14 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $400
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1000
нет рейтинга