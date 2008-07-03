Приватный проект для pissed

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок175 просмотров

Создание формы он-лайн заказа.

Приватный проект для Strekalovskij Andrew (pissed)

17 лет назад
Kamensky
Дмитрий 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

pissed
Andrew 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Очень качественная выполнил работу, в срок. Рекамендую для серьезных проектов.
Отличный заказчик. Прошло все отлично! Лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

pissed
Andrew 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад