Доделать/закончить верстку

Нужно доделать верстку сайта готовую примерно на 70-80%

В связи с обстоятельствами, тот кто ее начинал делать не может закончить работу.

Нужно доверстать 2-3 страницы и подчистить немного.

Готовая верстка нужна 3-го вечером/ночью.

Т.е. нужно приступить к работе прямо сейчас или не позднее утра.

Несмотря на срочность, подразумевается качественная и профессиональная работа.

Жду предложений.