Срочная верстка дедлайнового проекта

Требуется человек, способный в кратчайшие сроки переверстать уже сверстанный сайт промо-акции крупной компании.

На входе уже готовая верстка неудовлетворяюшая требованиям по качеству (валидность, кроссбраузерность) и дизайну (требуется модифицировать дизайн) + psd файлы дизайна с ~120 слоями с названиями типа Layer1 и тд.

От исполнителя требуется ответственность и исполнительность, профессионализ, а так же возможность присутствовать в офисе компании для интерактивного контроля работ с быстрым внесением изменений по ходу.

Срок сдачи работы - "вчера".

Общение только с выбранным исполнителем, в "личку" просьба не беспокоить.