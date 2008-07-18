Изменить шаблон монстра под мои нужды

Отличный работодатель! Четко поставил задачу, замечательно объяснил что и как нужно сделать, заплатил вовремя, не торопил со сроками. В ходе работы у меня возникла проблема с ПО, но он все отлично понял и дал мне еще немножко времени. Да еще и очень приятен в общении. Всем рекомендую!