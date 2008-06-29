Доработать вёрстку для правилиного отображения

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок247 просмотров

Доработать вёрстку для правильного отображения в основных браузерах IE 6 и 7 , firefox 2 и 3, Opera

17 лет назад
skamenev
Сергей 
49 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров