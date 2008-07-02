Нужна верстка

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Завершен12 заявок431 просмотр

Добрый день!

Нужна верстка сайта.

Выкладываю скрин дизайна.

Одна страница, БЕЗ РЕЗИНЫ.

Меню - текстом.

Кроссбраузерность.

Срок - понедельник вечер.

В понедельник утром будет выбран кандидат и ему будет предоставлен PSD.

Стоимость работы = 30 USD.

Оплата НАЛИЧНЫМИ в КИЕВЕ во вторник, поэтому иногородним просьба не беспокоить.

Прошу на мыло ПОРТФОЛИО, комментарии, условия, контакты и прочее.

Писать на [email protected] (ОБЯЗАТЕЛЬНО С ТЕМОЙ ПИСЬМА - "ВЕРСТКА АЛЬМАРЕ")

С уважением, Дмитрий Юзвяк

17 лет назад
noxbuz
42 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

GruZZ
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
1 день
Человек не просто вменяемый, а настоящий профессионал своего дела! Так держать.

Заявки фрилансеров

GruZZ
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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