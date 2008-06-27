Экспресс-верстка текста

Нужно сверстать страницы гостиниц Украины из исходных документов Ворд. Страница состоит из нескольких абзацев текста, пары таблиц и 2-7 изображений. Все изображения прилагаются в нужном размере (кажется).

Техническое задание:

Кодировка файлов: UTF-8 no BOM.

Каждую гостиницу верстать в файл имя_гостиницы_на_транслите.etf (*.etf - это просто абстрактное текстовое расширение, которое нужно для последующего подключения этих файлов к сайту.)

Абзацы выделяются

, полужирный, у таблицы есть свой класс, ничего своего придумывать не нужно, все в принципе можно свести к этим элементам. Пример: http://cscentre.com.ua/_ua_templates/services/living/kyiv/borysfen.etf результат здесь: http://cscentre.com.ua/ua/services/living/kyiv/borysfen/ Делать строго по примеру, при необходимости игнорировать формат в ворде. Ну спорные моменты лучше обсуждать.

Архив с описаниями гостиниц: http://cscentre.com.ua/hotels.zip