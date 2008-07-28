Вниманию WEB-студий!

Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..

--------------------------------------------------

Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.

Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы

--------------------------------------------------

Общая информация о проекте

--------------------------------------------------

Нарезка презентации для CD диска из PSD-шаблонов

Есть все необходимые PSD-шаблоны, все изображения и файлы

От верстальщика требуется валидный и кросбраузерный код.

Блочная верстка НЕ обязательна, так как это для CD диска, и поисковики не важны, главное что бы одинаково было под разными платформами и браузерами..

Вам нужно будет найти приличную java-script-овую выпадающую менюшку, их слава богу в инете хватает.

Так же думаю правильным решением будет при загрузке index-ной страницы сразу раскрывать окно браузера на весь экран и обязательно что бы присутствовала кнопочка закрытия.

Все остальные моменты в ТЗ, которое прилагается..

Оплата

--------------------------------------------------

БЮДЖЕТ: до $150

Способ оплаты

--------------------------------------------------

- Наличный расчет, если Вы из Киева

- WebMoney

- безнал

- пополним Вашу платежную карту