Добрый день, Есть дизайн сайта. Сайт на трех языках. Требуется: сверстать шаблон для CMS Joomla настройка шаблона настроить страницу с новостями сделать страницу ...
Нарезка презентации для CD диска из PSD-шаблонов
Вниманию WEB-студий!
Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..
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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.
Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы
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Общая информация о проекте
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Нарезка презентации для CD диска из PSD-шаблонов
Есть все необходимые PSD-шаблоны, все изображения и файлы
От верстальщика требуется валидный и кросбраузерный код.
Блочная верстка НЕ обязательна, так как это для CD диска, и поисковики не важны, главное что бы одинаково было под разными платформами и браузерами..
Вам нужно будет найти приличную java-script-овую выпадающую менюшку, их слава богу в инете хватает.
Так же думаю правильным решением будет при загрузке index-ной страницы сразу раскрывать окно браузера на весь экран и обязательно что бы присутствовала кнопочка закрытия.
Все остальные моменты в ТЗ, которое прилагается..
Оплата
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БЮДЖЕТ: до $150
Способ оплаты
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- Наличный расчет, если Вы из Киева
- WebMoney
- безнал
- пополним Вашу платежную карту
Выбранный исполнитель
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