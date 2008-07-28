Нарезка презентации для CD диска из PSD-шаблонов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок220 просмотров

Вниманию WEB-студий!

Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..

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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.

Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы

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Общая информация о проекте

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Нарезка презентации для CD диска из PSD-шаблонов

Есть все необходимые PSD-шаблоны, все изображения и файлы

От верстальщика требуется валидный и кросбраузерный код.

Блочная верстка НЕ обязательна, так как это для CD диска, и поисковики не важны, главное что бы одинаково было под разными платформами и браузерами..

Вам нужно будет найти приличную java-script-овую выпадающую менюшку, их слава богу в инете хватает.

Так же думаю правильным решением будет при загрузке index-ной страницы сразу раскрывать окно браузера на весь экран и обязательно что бы присутствовала кнопочка закрытия.

Все остальные моменты в ТЗ, которое прилагается..

Оплата

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БЮДЖЕТ: до $150

Способ оплаты

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- Наличный расчет, если Вы из Киева

- WebMoney

- безнал

- пополним Вашу платежную карту

Java
17 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$150
4 дня
Спасибо Олег, очень качественно исполнение работы! У меня (как у заказчика) голова совсем не болела ;-) Рекмендую к сотрудничеству!!!
С Артемом было приятно сотрудничать. Задача было четко поставлена, конструктивная критика, с оплатой не заставил ждать. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад

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