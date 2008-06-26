Качественно сверстать псд макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок385 просмотров

Есть псд макет, нужно качественно отверстать. Срок 1 день. Пишыте вашу цену и контакты.

17 лет назад
webmaster-pro
Andrey Klimov 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$100
1 день
Ответственный человек, сделал всё в сроки. Обязательно обращусь следующий раз.
Сделка прошла успешно. Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад

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