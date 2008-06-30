Верстка макета

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки465 просмотров

Нужна Верстка Макета Таблицами Бюджет 15 wmz сроки ваши

тута макет http://i056.radikal.ru/0806/60/7639a77e0339.jpg

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$15
1 день
Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.Рекомендую! хороший исполнитель вёрстка на 100% делается на ура - на дивах. - на таблицах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - фиксированный макет - резиновый макет - понятный и аккуратный код - - ответcтвенность Рекомендую Данного исполнителя!
Грамотный и ответственный работодатель. Точно поставленная задача, всегда на связи, приятен в общении. Оплата в срок. Рекомендую данного работодателя. Буду рад сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

KommISSar
Владимир 
38 лет
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Был
10 месяцев назад
17 лет назад

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