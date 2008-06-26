Наполнение сайта

Работа очень простая. Необходимы знания html.

Есть уже готовый шаблон страницы, названия разделов и текст.

Нужно немного переделав текст добавить его в html содержимое + создать необходимые html файлы.

Все ну ОЧЕНЬ просто.

В аську, приват или e-mail убедительная просьба НЕ стучаться. Все предложения тут.

Цена: 10$ (себестоимость работы намного меньше =) )

Сроки: до 1.00 по мск