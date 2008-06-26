Дизайн - примерно этот (дорабатывается) http://www.weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/330977.html#item
Наполнение сайта
Работа очень простая. Необходимы знания html.
Есть уже готовый шаблон страницы, названия разделов и текст.
Нужно немного переделав текст добавить его в html содержимое + создать необходимые html файлы.
Все ну ОЧЕНЬ просто.
В аську, приват или e-mail убедительная просьба НЕ стучаться. Все предложения тут.
Цена: 10$ (себестоимость работы намного меньше =) )
Сроки: до 1.00 по мск
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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