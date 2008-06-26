Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок238 просмотров

Работа очень простая. Необходимы знания html.

Есть уже готовый шаблон страницы, названия разделов и текст.

Нужно немного переделав текст добавить его в html содержимое + создать необходимые html файлы.

Все ну ОЧЕНЬ просто.

В аську, приват или e-mail убедительная просьба НЕ стучаться. Все предложения тут.

Цена: 10$ (себестоимость работы намного меньше =) )

Сроки: до 1.00 по мск

HTML
17 лет назад
vavil
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$10
Проделан большой объем работы в строго установленные сроки. Очень общительный и отзывчивый исполнитель. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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