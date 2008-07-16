Верстка макета

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок529 просмотров

Уважаемые верстальщики!

Нужна проффесиональная верстка портального сайта. Должно корректно отображаться в MozillaFireFox, Opera, IE6, IE7.

Чистота HTML и CSS файла.

Работаем по порядку, страниц много, плачу 60 у.е. за основные + от 20 до 30 за внутренние. (смотря какая сложность)

Жду ваших предложений.

CSSHTML
17 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранные исполнители

Mayosh
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать над проектом Юрия было очень приятно. Четкое задание, разумные сроки, оплата без задержек. Коллегам работать с Юрием рекомендовать не буду - подобных заказчиков, к сожалению, пока мало и на всех не хватит. :) Буду рада продолжению сотрудничества!
Sir_Michael
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$120
Задача и макет был сложный - использование сплайнов, jquery, очень строгие требования к макету и многое другое. Несмотря на то, что Михаил немного опоздал по срокам, по качеству работы он остается вне конкуренции. Если вам нужен действительно качественно отверстанный макет, обращайтесь именно к этому професcионалу.
Только положительные впечатления. Строгая постановка задачи, оплата без задержек, человек приятен в общении и терпелив к исполнителю. Да и сам проект интересный. Жду продолжения сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Mayosh
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Sir_Michael
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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