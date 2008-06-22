Верстка psd под DLE 7.0 и VBulletin

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки141 просмотр

Требуется сверстать резиновый дизайн из моего шаблона для сайта и форума (дизайн один).

Работа срочная-3 дня

Просьба написать цену и указать примеры вашей верстки.

Приватные сообщения не читаю,аська для согласования деталей с выбранным исполнителем.

DLE
17 лет назад
l_e_e
Л.Е. 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

nee_anton
Anton Nee 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

nee_anton
Anton Nee 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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