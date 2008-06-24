Есть сайт написанный на ASP.NET, его надо перенести на Joomla 1.5. То есть надо СВЕРСТАТЬ валидный, полностью готовый ШАБЛОН, при этом внеся некоторые незначительные изменения (см прикрепленные файлы) Все ...
Сверстать, установить на джумлу, залить на хост
Доверстать, донастроить на джумле, залить на хост, выполнить первичное наполнение(тексты не рабочие, а примерные) Полностью работоспособный сайт соответсвующий макету должен быть по адресу http://fin-exp.ru/ 24.06.08 в 20.00 по Москве
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $30
Необходимо в кратчайшие сроки качественно сверстать одну страницу сайта из исходника PSD. Основные требования: - оптимизированная графика; - кросс-браузерность; - корректное отображение на разных мониторах; - шапка, подвал и левый блок ...Завершен17 лет назад
Нужна адаптациях предоставленных мной шаблонов с частичными коррективами под дорген Red_Button. Кто не имел дела с данными доргеном пожалуйста не тратьте моё время.HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад
Подробнее в аське смотрите рисунок пример какая инфа в игре http://www.ereality.ru/~Kitizh но сделать по рисункуHTML-верстка5 заявокЗакрыт17 лет назад
Верстка Дивами РезинаЗакрыт17 лет назад
Я написал html шаблон, но возникли проблемы с кодировкой. Какую ни поставлю - текст отображается некорректно. Помогите кому не трудно! Подробности по icq.Завершен17 лет назад
- $50
Надо сверстать несложный шаб из PSD для ДЛЕ (+ сделать форму-калькулятор - тамже в исходнике). Сроки - 2 дня максимум. Оплата только после готовой работы и только на WMR. З.ы. ...Завершен17 лет назад
Требуется хорошая верстка PSD макета. С добросовестными и верстающими в срок, возможно долгосрочное сотрудничество. Оставляйте цену/срок/примеры. Выбор будет по цене/сроку/уровню работ. Оплата по ...Завершен17 лет назад
Нужна качественная блочная верстка шаблона под ДЛЕ ! Работа: есть дизайн PSD сверстать на div-ах шаблон Требования валидность кроссбраузерность чистый код понятный другим разработчикам! В приват не писать ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Сидя с книжкой фотошоп для чайников сделал дизайн, даже нарезал его, сверстал но ума хватило ток сделать в html. Надо поправить всего 1 станицу! Суть заказа заключается в том ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт17 лет назад