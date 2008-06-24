Сверстать, установить на джумлу, залить на хост

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки133 просмотра

Доверстать, донастроить на джумле, залить на хост, выполнить первичное наполнение(тексты не рабочие, а примерные) Полностью работоспособный сайт соответсвующий макету должен быть по адресу http://fin-exp.ru/ 24.06.08 в 20.00 по Москве

Joomla
17 лет назад
vagaev
Сергей 
53 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

RomikRemind
Матусевич 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
$60
Wincert
Артём 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$60

Заявки фрилансеров

RomikRemind
Матусевич 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
Wincert
Артём 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад

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