Есть сайт написанный на ASP.NET, его надо перенести на Joomla 1.5. То есть надо СВЕРСТАТЬ валидный, полностью готовый ШАБЛОН, при этом внеся некоторые незначительные изменения (см прикрепленные файлы) Все ...
Верстка шаблона под ДЛЕ
Нужна качественная блочная верстка шаблона под ДЛЕ !
Работа: есть дизайн PSD сверстать на div-ах шаблон
Требования
валидность кроссбраузерность чистый код понятный другим разработчикам!
В приват не писать в предложениях указывать цены и сроки!
Заявки фрилансеров
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