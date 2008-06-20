Исправить верстку в шаблоне WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка150 просмотров

Есть шаблон для WordPress.

В браузерах Opera и Firefox все отлично,

но в IE 7 критические проблемы весь шаблон разъезжается + проблемы с навигацией.

Необходимо исправить на 100% верстку,

чтобы отображался шаблон во всех браузерах одинаково,

а также при всех разрешениях монитора!

Бюджет $10

узнать подробности можно, связавшись со мной по ICQ: 740962

WordPress
17 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
Все сделано на 100% качественно и быстро!!! Рекомендую данного фрилансера как превосходного верстальщика!!! Большое спасибо!!!
Отличный заказчик, легок в общении, приятно работать! Оплатил работу мгновенно! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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