В теме все сказано срок 3-4 часа бюджет 50$. Чайников просьба не беспокоить .макет по запросу
Исправить верстку в шаблоне WordPress
Есть шаблон для WordPress.
В браузерах Opera и Firefox все отлично,
но в IE 7 критические проблемы весь шаблон разъезжается + проблемы с навигацией.
Необходимо исправить на 100% верстку,
чтобы отображался шаблон во всех браузерах одинаково,
а также при всех разрешениях монитора!
Бюджет $10
узнать подробности можно, связавшись со мной по ICQ: 740962
Выбранный исполнитель
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