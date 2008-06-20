Исправить верстку в шаблоне WordPress

Есть шаблон для WordPress.

В браузерах Opera и Firefox все отлично,

но в IE 7 критические проблемы весь шаблон разъезжается + проблемы с навигацией.

Необходимо исправить на 100% верстку,

чтобы отображался шаблон во всех браузерах одинаково,

а также при всех разрешениях монитора!

Бюджет $10

узнать подробности можно, связавшись со мной по ICQ: 740962